Экс-советник американского президента по вопросам нацбезопасности подверг резкой критике проводимую Трампом внешнюю политику.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике внешнюю политику Дональда Трампа на закрытой встрече, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что экс-советник не скрывал своих разногласий с президентом. В частности, его возмутило решение Трампа пригласить лидеров афганского движения Талибан в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде. По его словам, это проявление неуважения к жертвам теракта 11 сентября.

Кроме того, Болтон высказал мнение, что любые переговоры с КНДР и Ираном были «обречены на провал». По его словам, эти страны лишь хотят вести переговоры об освобождении от санкций для поддержки своей экономики.