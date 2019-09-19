Президент Беларуси подписал указ №345 «О семейном капитале». Документом программа семейного капитала продлена до 31 декабря 2024 года, однако при этом существенно изменены ее условия.

Согласно действующей программе, семьи могли получить после рождения ребенка 10 тыс. долларов, которые размещались на депозите в «Беларусьбанке» под ставку LIBOR сроком на 1 год для депозитов в долларах США.

Теперь семейный капитал переведен в белорусские рубли. Он составит 22,5 тыс. рублей. Такую сумму будут получать многодетные семьи по программе с 1 января 2020 года. По текущему курсу это несколько больше, чем раньше. В соответствии с курсом НБРБ на 19 сентября 10 тыс. долларов эквивалентно 20 580 рублей.

Размер семейного капитала теперь ежегодно будет индексироваться в зависимости от темпов роста потребительских цен. Как и раньше, средства будут храниться на депозите в «Беларусбанке».

Право на семейный капитал по новому указу имеют граждане Беларуси при рождении или усыновлении/удочерении третьего и последующего детей. При этом в семье должно быть не менее трех детей в возрасте до 18 лет. Обращаться за капиталом семья имеет право в течение полугода после рождения или усыновления, удочерения третьего ребенка, сообщает пресс-служба президента.

Семья может воспользоваться капиталом после того, как ребенку исполнится 18 лет. Деньги можно потратить на на улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери.

В новом указе президента расширены возможности для досрочного использования семейного капитала. Деньги можно использовать на улучшение жилищных условий, если семья стоит на очереди. Они могут быть направлены на оплату членами семьи среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях образования, платные медицинские услуги. Порядок досрочного использования капитала определит Совмин. Досрочно средства семейного капитала смогут использовать и семьи, получившие его в рамках программы 2015-19.

Также указ содержит положения о возврате средств в бюджет. Они будут возвращаться если семья не обратилась за деньгами в течение трех месяцев после достижения ребенком 18 лет, либо не использовала их в течение пяти лет после подачи заявления на распоряжение ими.