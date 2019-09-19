Ученые Тель-Авивского университета в Израиле пришли к выводу, что древнее царство Эдом, которое существовало три тысячи лет назад, пережило технологический скачок и стало процветающим государством еще до пришествия израильтян. Об этом сообщает Plos One.

Исследователи проанализировали отходы древних плавильных цехов, чтобы реконструировать историю промышленного и культурного развития Эдома. Царство находилось в долине Вади-эль-Араба, которая сейчас расположена на территории Израиля и Иордании. Этот район известен тем, что, начиная с 4000 года до нашей эры, он стал центром интенсивной добычи и выплавки меди. Местные племена объединились в политический орган, чтобы наилучшим образом использовать доступные ресурсы.

В шлаках были обнаружены следы древесного угля, который использовался для обогрева металлургических заводов. С помощью радиоуглеродного датирования исследователи вычислили возраст отходов. Кроме того, по содержанию металлов в шлаках было определено, как совершенствовалась технология извлечения меди с течением времени.

Выяснилось, что с 1300 по 800 год до нашей эры эдомитяне постепенно улучшали технику добычи. В течение 500 лет содержание меди в шлаках падало с 1,49 до 1,14 процента. Однако во второй половине 10-го века до нашей эры произошло резкое улучшение выплавки меди, в результате чего содержание металла в отходах упало до половины процента. При этом состав шлака становился похожим на разных участках, что указывает на общий контроль за выплавкой.

Этот технологический скачок совпадает с военной кампанией египетского фараона Шешонка I, о которой упоминается в Библии. Этот Царь Египта стал основателем 22-ой династии и организовал военные походы в Иудею и Израиль в 925 году до нашей эры. Его вторжение в Эдом изменил спрос на медь, что заставило эдомитян, которые сохранили контроль над рудниками, внедрять новые технологии. Изменения могли включать выплавку при различных температурах, изменения соотношения добавляемых минералов или подачи кислорода в печь.