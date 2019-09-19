Французский «Пари Сен-Жермен» разгромил мадридский «Реал» в первом туре футбольной Лиги чемпионов, сообщает БЕЛТА.

Уже в первом тайме встречи в Париже Анхель Ди Мария дважды поразил ворота Тибо Куртуа. После перерыва футболисты «Реала» пытались отыграться, но успеха не добились. В компенсированное время хозяева увеличили свое преимущество после точного удара Томаса Менье — 3:0 в пользу ПСЖ.

В другом матче группы бельгийский «Брюгге» на своем поле сыграл вничью с турецким «Галатасараем» из Стамбула — 0:0.

Результаты игр в других группах:

В — «Олимпиакос» (Пирей, Греция) — «Тоттенхэм» (Лондон, Англия) — 2:2, «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — 3:0.

С — «Шахтер» (Донецк, Украина) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:3, «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Аталанта» (Бергамо, Италия) — 4:0.

D — «Байер» (Леверкузен, Германия) — «Локомотив» (Москва, Россия) — 1:2, «Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Ювентус» (Турин, Италия) — 2:2.

Е — «Зальцбург» (Австрия) — «Генк» (Бельгия) — 6:2, «Наполи» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 2:0.

F — «Интер» (Милан, Италия) — «Славия» (Прага, Чехия) — 1:1, «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Барселона» (Испания) — 0:0.

G — «Лион» (Франция) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 1:1, «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — «Лейпциг» (Германия) — 1:2.

Н — «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — «Лилль» (Франция) — 3:0, «Челси» (Лондон, Англия) — «Валенсия» (Испания) — 0:1.