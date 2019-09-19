Оклады некоторых категорий педагогических работников на селе будут повышены на 20 % в соответствии с постановлением правительства № 630 от 18 сентября 2019 г., сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Указанное повышение оклада получат педработники финансируемых из бюджета учреждений образования, причем как тех учреждений, которые находятся в сельской местности, так и тех, которые там не находятся при условии, что рабочее место работника расположено на селе. Кроме того, 20-процентная прибавка оклада предусмотрена для педагогов, являющихся приемными родителями или родителями-воспитателями, рабочее место которых расположено в сельской местности.

Документ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2019 г., и действует до конца текущего года.

Постановление вступило в силу с момента официального опубликования.