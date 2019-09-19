Полиция Бурятии подтвердила задержание Александра Габышева. По данным МВД, он находится в розыске за совершение преступления в Якутии (какого, не уточняется). Габышева планируют отправить в Якутск ближайшим авиарейсом.

На границе Бурятии и Иркутской области задержан якутский шаман Александр Габышев, который пешком идет в Москву ради «обряда изгнания Путина».

Неназванный спутник шамана рассказал Znak.com, что Габышева задержали, когда он остановился для ночевки в районе федеральной трассы, по которой идет в Москву.

«Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ», — сказал собеседник Znak.com. По его словам, против Габышева могут возбудить уголовное дело об организации экстремистского сообщества.

Сторонник Александра Габышева рассказывает о его задержании