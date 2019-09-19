Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.

Защитник «зубров» Марк-Андре Граньяни забросил победную шайбу за три секунды до конца овертайма после восхитительного сольного прохода Тему Пуллкинена. Вратарь минчан Юнас Энрот отразил 22 броска и оформил первый шатаут в сезоне.

ДИНАМО Мн — АМУР — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

МИНСК. «Минск-Арена». Начало — в 19.00.

ДИНАМО Мн: Энрот (Осипков); Граньяни (А) — Дерябин — Принс — Паре — А.Костицын; Эллиотт — Знахаренко — Пулккинен — Шор — Мартынов; Готовец (К) — Евенко — Степанов — Демков (А) — Павлович; Китаров — Дюков — Когалев — Ковыршин — Павленко.

АМУР: Лангхаммер (Аликин); Витасек — Йордан — Г.Зогорна — Руденков — Т.Зогорна; Васильев — Корягин — Вл.Ушенин — В.Ушенин — Файзуллин; Турбин — Камалов — Лазарев — Железков — Кузнецов; Александров — Капитуров — Горшков — Кацуба.

ШАЙБА: 1:0 — Граньяни (Пулккинен, Шор, 64.57).