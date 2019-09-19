Отец мальчика, ученика 4-го класса гомельской школы, ставшего участником конфликта с учителем, сообщил TUT.BY, что его с ребенком вызвали в милицию.

— Мы сейчас едем к инспектору [по делам несовершеннолетних] на беседу. Позвонили из РОВД и пригласили. Будут, наверное, объяснения брать.

В два часа ребенок должен был быть на уроках, но, похоже, сегодня он занятия пропустит.

Возникший вокруг скандала в школе резонанс Роман кратко прокомментировал так:

— Единственное — жалко директора. Пушечное мясо. Понесла ответственность вообще непонятно за кого.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила TUT.BY, что по факту инцидента в школе № 15, получившего освещение в СМИ, начата проверка в рамках административного законодательства.

— Сейчас опрашиваются все участники конфликта и присутствовавшие при нем — педагог и ряд детей (при участии их законных представителей).

Сегодня, 19 сентября, ситуацию в гомельской школе прокомментировал президент:

— Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то… Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло? А начинается отсюда — с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в Сеть. И это в четвертом классе…