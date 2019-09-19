Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что его дети не готовятся к транзиту президентской власти.

«Или как пописывают в интернете: «Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти…». Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти», — сказал Лукашенко в четверг на совещании с правительством по макроэкономическому прогнозу на 2020 год.

Президента цитирует его пресс-служба.

При этом Лукашенко считает, что многие высшие чиновники уже начали задумываться о своей судьбе в связи с предстоящими в 2020 году очередными президентскими выборами. «Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать…», — сказал он

«Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных», — заявил президент.

По его словам, «работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать и кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения».

«Если Румас (премьер-министр Сергей Румас – ИФ) и Кочанова (глава администрации президента Наталья Кочанова – ИФ), вице-премьеры и министры меня не слышат, то вы лучше собирайте портфели и уходите сразу», — добавил Лукашенко.

У Лукашенко трое сыновей — Виктор, Дмитрий и Николай. Старший, Виктор Лукашенко, в настоящее время является помощником президента по национальной безопасности и членом Совета безопасности Беларуси. Дмитрий Лукашенко занимает пост председателя центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб». Младший сын, 15-летний Николай Лукашенко учится в школе.