Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет».

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ был подписан Лукашенко 18 сентября. В соответствии с указом, теперь все денежные средства, вырученные на аукционах от продажи интернет-доменов, будут перечисляться на благотворительные счета детских домов, в которых проживают дети-инвалиды, дети с особенностями развития и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Кроме того, данный указ регламентирует полномочия Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь. Теперь ОАЦ будет осуществлять функции центра реагирования на кибератаки или другие компьютерные инциденты.

Также в соответствии с указом будут ужесточены требования к провайдерам в вопросе большей защищенности интернет-каналов для государственных органов и организаций.