Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил на доработку пакет прогнозных документов на 2020 год, представленный ему сегодня правительством. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у главы государства, передает БЕЛТА.

На совещании, в частности, рассматривались проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на следующий год.

«Глава государства посчитал планы правительства недостаточно напряженными по 2020 году, и пакет документов отправлен на доработку», — рассказал Сергей Румас.

Теперь правительству в сжатые сроки необходимо пересмотреть свои подходы, поскольку глава государства поручил рассмотреть проекты республиканского бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики нынешним составом парламента. «У правительства есть буквально две-три недели, чтобы устранить замечания и повторно внести пакет документов на рассмотрение президента, — отметил премьер-министр. — Я думаю, что мы вместе со всеми госорганами критически подойдем к цифрам прогноза, сделаем их более напряженными. Соответственно, это должно отразиться на бюджете, может быть, сделать его менее дефицитным… Трудно на сегодня сказать».