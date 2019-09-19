Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал историю с резонансным конфликтом в средней школе №15 Гомеля, в результате которого была уволена учитель начальных классов, передает БЕЛТА.

«Дело в том, что вы не услышали меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье, что у нас бардак в школе. И этот порядок нужно наводить. Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло, — отметил глава государства. — А начинается отсюда — с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в сеть. И это в четвертом классе».

Обращаясь к губернатору Гомельской области Геннадию Соловью, президент сказал: «У тебя пуля пролетела возле уха. Потому что ты еще там без году неделя. А то тебе бы было, что и всем остальным».

«Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то», — подчеркнул белорусский лидер.

«В телефонах сидят там… Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе — это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять. У меня сын президента ни разу телефон в школу не взял», — сказал глава государства.

«И было же сказано. Нет, одни рапорты. Недавно министр докладывал: рапортуют, у них все прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег, — подчеркнул Александр Лукашенко. — И там уполномоченные есть, и там помощники есть. Я уже не говорю о правительстве, Кочановой, которая идеологию ведет. Вот она такая идеология. Чего собрались? Судили-рядили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите!»