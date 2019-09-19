Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня на встрече с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином, который впервые посещает Беларусь, передает БЕЛТА.

Президент Беларуси подчеркнул, что в настоящее время обсуждается вопрос проведения Суперкубка УЕФА, и если Минск будет определен местом его организации, то страна сделает все возможное, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне. «Мы сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента», — заверил глава государства.

Александр Лукашенко поблагодарил за ту помощь, которую УЕФА оказывал и оказывает самому массовому и популярному виду спорта в Беларуси — футболу. «Мы надеемся, что с избранием вас руководителем союза наши отношения, контакты гораздо увеличатся и у нас будет полное взаимопонимание по всем вопросам. Хотя не могу пожаловаться и пенять на прошлые времена, что у нас были какие-то проблемы», — отметил глава государства.

«УЕФА всегда отзывался на наши просьбы и всегда помогал нам, особенно детскому спорту, и никогда мы не слышали со стороны союза какого-то упрека в наш адрес, что мы не целевым образом использовали деньги, что мы не помогали детям, не помогали футболу», — продолжил президент Беларуси.

Александр Лукашенко заверил, что так будет и впредь.