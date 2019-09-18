Беларусь и Украина расцветут, когда станут единым с Россией государством, заявил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Жириновский, сообщает РИА Новости.

«Давно пора воссоединить Россию и Беларусь как одно единое государство. Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Беларусь расцветет, когда мы снова станем одним государством. Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами. И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же — Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это», — написал политик.

При этом, добавил он, после объединения в одну страну людям не должны ограничивать свободу и должны позволить им говорить на своих языках при сохранении одного общего.

«Никто не должен ограничивать свободу людей. Где захотят говорить по-белорусски — пожалуйста. По-украински — пожалуйста. Должны сохраниться национальные газеты, театры, школы. Но удобнее все-таки использовать общий язык. Я хорошо помню советское время. Тогда многие не русские по национальности с удовольствием говорили по-русски. Например, я часто бывал в Абхазии. Там живут грузины, абхазы, русские, эстонцы, армяне, и все говорят между собой по-русски. Не учить же им по пять языков?» — отметил Жириновский.

Депутат также выразил мнение, что в таком едином государстве не следовало бы указывать национальность в принципе, а «просто быть гражданами одной страны».