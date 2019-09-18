По результатам конфликта учительницы и ученика в Гомеле министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, пострадали и чиновники, и директор школы.

После решения о восстановлении гомельской учительницы в той же должности и в той же школе, которое принял лично Александр Лукашенко, «Комсомольская правда в Беларуси» обратилась за комментарием к пресс-секретарю президента.

— 18 сентября стало известно, что учительницу из школы в Гомеле, которую уволили из-за скандала в школе, восстановили в должности. Действительно ли это произошло после того, как президент лично подключился к решению этого вопроса?

— Да, я могу подтвердить вам то, что сказали представители Гомельской области. Восстановление педагога в 15-й школе Гомеля — это прямое поручение главы государства. Узнав о произошедшем инциденте, президент затребовал немедленный доклад о ситуации, ну а вникнув в подробности, отреагировал очень эмоционально и жестко, — прокомментировала «Комсомолке» Наталья Эйсмонт. — И как глава государства, и как педагог по специальности, работавший в школе. Помните, как 2 сентября на линейке президент, может, и не по-праздничному, но совершенно открыто и конкретно говорил о дисциплине, о роли и родителей, и учителей в воспитательном процессе? А еще о том, что школа — это храм, куда нужно приходить и учиться, а не устраивать беспредел, как произошло в данном случае. Это был яркий пример вседозволенности со стороны учащихся, хамского отношения к учителю и школе. Возмутил президента и черствый, равнодушный подход местных руководителей к судьбе человека, когда, разобравшись совершенно поверхностно, а может, и вообще не разобравшись, увольняют специалиста с 35-летним стажем! Который до этого ни разу не дал повода усомниться в своей порядочности. Президент на такие ситуации реагирует мгновенно — тем более что буквально две недели назад все ответственные за образование в нашей стране люди слышали его поручения прямо на линейке! Именно поэтому приняты также жесткие решения о наказании должностных лиц. За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений президента строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц гомельского обл- и горисполкома. Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директора названной школы принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.