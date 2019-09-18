Перестрелка произошла при задержании сотрудника патрульно-постовой службы полиции, которого заподозрили во взятке. В результате один полицейский погиб, второй был госпитализирован.

В Москве полицейский был убит при задержании сотрудника отдела по охране Московского метрополитена, подозреваемого во взятке. Источник в ГУ МВД по Москве рассказал РБК, что перестрелка произошла на станции метро «Рязанский проспект» — один человек погиб, другой получил ранения. «Оба мужчины — сотрудники службы собственной безопасности МВД, которые пострадали при проведении оперативных мероприятий», — сказал источник. По его информации, перестрелка произошла в результате задержания сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что сотрудники отдела собственной безопасности управления по охране метрополитена проводили задержание сотрудника патрульно-постовой службы полиции (ППСП). «Последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.