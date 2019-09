Компания BASE Hologram объявила о старте мирового тура «Вечер с Уитни». Он начнется в январе 2020 года и заедет в Беларусь, пишет музыкальное издание Rolling Stone.

Тур, в концертах которого главным действующим лицом станет голограмма умершей в 2012 году Хьюстон, начнется 23 января с Мексики, а 3 апреля в графике значится Минск, Дворец республики.

Сообщается, что компанию голограмме певицы на сцене составит группа музыкантов, а также бэкап-вокалисты и танцоры. Все это будет сопровождаться световыми эффектами.

Уитни Хьюстон – американская поп-, соул- и ритм-энд-блюзовая певица. Считается одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки.

Наиболее известный хит Уитни – I Will Always Love You, прозвучавший в кинофильме «Телохранитель», где Хьюстон сыграла главную роль в паре с Кевином Костнером.