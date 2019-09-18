В Добрушском районе большегруз въехал в мелиоративный канал. Об этом соообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Авария произошла на трассе М10 Гомель-Кобрин ночью 12 сентября.

Водитель ехал со стороны России и экстренно затормозил, чтобы не сбить выбежавшую на дорогу косулю. В итоге грузовик вынесло с дороги.

Для вытягивания большегруза сотрудники ГАИ задействовали два трактора. Однако когда это не удалось, они вызвали погрузчик, который разгрузил полуприцеп фуры. После этого автомобиль удалось вернуть на трассу.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА