Правительство Беларуси планирует внести поправки в законы по вопросам рекламы: если их примут, то в общественном транспорте запретят звуковую рекламу.

Об этом рассказал представитель комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

Также белорусы смогут отказаться от рекламных листовок в почтовых ящиках. Получать рекламу в телефонном режиме теперь можно будет только после письменного разрешения абонента.

Документы, которые будут подвергнуты изменениям, имеют достаточно большой объем.

Он касается сферы СМИ, здравоохранения, риелторской деятельности, букмекерства и многих других сфер.