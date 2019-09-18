План по интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства лидеры двух стран уже могут подписать до 8 декабря.

Данное заявление сделал белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

До первого ноября этого года должны быть разработаны дорожные карты, их 31 по разным направлениям, — отметил Семашко, передает РИА Новости.

Посол пояснил, что после утверждения плана между Беларусью и Россией связь начнет углубляться: будет проводиться единая политика в промышленной и научной сферах.

По слова белорусского посла, на данный момент идет работа над дорожными картами, которые должны быть разработаны до 1 ноября. В будущем связи между двумя странами станут еще теснее.

Чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях,- подчеркнул Семашко.