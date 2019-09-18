Призыв священников пересмотреть приговоры по «московскому делу» имеет «мало общего с правовой защитой», заявил представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Борьба с властью не является миссией церкви, добавил он.

Открытое письмо священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов «московского дела» имеет «мало общего с правовой защитой». С таким заявлением заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выступил во вторник, 17 сентября. По его мнению, ставить подпись под документом, в котором «странным образом перемешана политическая риторика и священные тексты», — «легкий, но бесполезный путь».

«Борьба с властью никогда не была и не будет миссией» церкви, подчеркнул представитель РПЦ, признав, что священники «чувствуют общественный запрос на справедливость и попытались его удовлетворить». Однако священнослужители поступили бы «намного разумнее», приняв участие в сборе средств «на знающего адвоката, который мог бы действительно помочь», добавил Кипшидзе.

Десятки священников — против судебных репрессий

Несколькими часами ранее десятки священнослужителей призвали к пересмотру судебных решений в отношении фигурантов «московского дела». По их словам, приговоры «в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых».

Суды нельзя использовать «как средство подавления несогласных», а применение силы «не должно осуществляться с неоправданной жестокостью», подчеркивают авторы обращения. На момент написания статьи открытое письмо подписали более 50 человек. Сбор подписей в социальных сетях продолжается.

Выборы в Мосгордуму и протесты в Москве

Так называемое «московское дело» было возбуждено после несогласованной акции в защиту честных выборов в Мосгордуму 27 июля. На данный момент семь обвиняемых приговорены к срокам до пяти лет лишения свободы. С нескольких фигурантов обвинение снято.

Акции протеста в Москве продолжались с июля. Их участники изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов. Позднее к их требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения силовиков с митингующими. Только на двух протестных акциях — 27 июля и 3 августа — были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.