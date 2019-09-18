Польша и Литва обсуждают возможности для снижения энергетической зависимости Беларуси от России. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис по итогам переговоров с главой польского правительства Матеушем Моравецким. Они состоялись в Вильнюсе.

«Мы говорили о том, как снизить энергетическую зависимость Беларуси от России, и обсуждаются некоторые решения и проекты», — сказал Сквернялис на совместной пресс-конференции, передает BNS.

Литовский премьер не стал уточнять о каких именно проектах идет речь. Однако можно предположить, что наиболее вероятным является участие в поставках альтернативной нефти для белорусских НПЗ. Сейчас она полностью поступает из России.

Президент Беларуси дал поручение проработать возможные каналы получения нефти от альтернативных поставщиков еще в прошлом году. Такое решение было принято в связи с налоговым маневром в России, в результате которого наша страна лишится скидки на сырье в размере экспортных пошлин. О возможном партнерстве со странами Балтии Александр Лукашенко заявлял в январе этого года.

Представители «Белнефтехима» на днях несколько раз заявили, что концерн уже имеет представление о возможных альтернативных поставщиках нефти, а также логистических решениях по ее доставке в Беларусь. Рассматривается несколько вариантов. Так, вскоре может быть подписано соглашение о поставках нефти с Казахстаном. Сырье будет поступать по железной дороге или трубопроводам. Также проработан западный маршрут.

Klaipėdos nafta в комментарии BNS еще раз подтвердила готовность предоставить терминал для поставок сырья в Беларусь, которое будет приходить морем. Ранее в августе руководство оператора нефтяного терминала в Клайпеде уже заявляло о готовности откликнуться на предложение белорусов, если оно поступит.

Польский маршрут недавно назвал сам Александр Лукашенко. Общаясь с журналистами в ходе празднования 1000-летия Бреста, президент Беларуси заявил, что может забрать часть пропускной способности нефтепровода «Дружба» в случае организации поставок сырья через Польшу.

«Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода «Дружба», по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет», — сказал он тогда.

По словам президента, нефть можно купить в США, Саудовской Аравии. Он также напомнил о маршруте поставок сырья через Украину на «Мозырский НПЗ».