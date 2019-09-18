ВМС США подтвердили подлинность трех опубликованных в интернете видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

В роликах под названиями FLIR1, Gimbal и GoFast запечатлены две встречи самолетов США с НЛО. Один из них был снят в 2015 году у Восточного побережья с помощью камеры на истребителе F/A-185F. Другое видео было сделано у побережья Калифорнии в 2004 году пилотами, летевшими с авианосца USS Nimitz. В каждом случае заснятые объекты совершали маневры, которые невозможны с точки зрения современных технологий.

ВМС определяет феномены как неопознанные воздушные явления и не идентифицирует их как корабли инопланетян.

Известно, что в распоряжении Пентагона имеется множество других свидетельств встреч военных с НЛО, сведения о которых засекречены. До 2012 года ведомство поддерживало программу идентификации перспективных угроз авиации AATIP (The Advanced Aviation Threat Identification Program), в рамках которой, в частности, исследовались подобные инциденты.