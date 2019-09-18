Группа экспертов будет изучать жалобы на неправомерное удаление контента из Facebook. Их решения будут обязательны для исполнения. Однако контент можно будет не восстанавливать, если это нарушает закон.

Социальная сеть Facebook сообщила подробности о независимом наблюдательном органе, которому пользователи смогут пожаловаться на неправомерное удаление контента. Соцсеть рассчитывает привлечь к этой деятельности около 40 экспертов, говорится в сообщении Facebook, опубликованном во вторник, 17 сентября.

Имена первых участников группы, как ожидается, станут известны до конца текущего года. Их будут назначать на 3 года. Каждую жалобу будет рассматривать группа из 5 экспертов. Их решение будет обязательным для исполнения и должно вступать в силу как можно скорее. Единственным исключением служит ситуация, когда руководство Facebook сочтет, что восстановление контента будет означать нарушение законодательства.

Основатель соцсети Марк Цукерберг впервые заявил о планах создать подобный орган в прошлом году. Ожидается, что он приступит к работе в начале 2020-го.

Утечка личных данных и антимонопольное расследование в США

За 15 лет существования социальная сеть неоднократно становилась объектом критики пользователей или предметом интереса властей. Так, в начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.

В сентябре 2019 года ряд американских штатов начал антимонопольное расследование в отношении социальной сети. Власти намерены выяснить, злоупотреблял ли Facebook своим доминирующим положением на рынке.