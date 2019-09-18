Азиатская криптовалютная биржа BXB Exchange, которая уже хорошо известна в Южной Корее, Индонезии и Филиппинах выходит на белорусский рынок. Компанию будет ориентироваться как на новичков трейдинга, на и на опытных трейдерах.

Компания была образована в конце 2017 года. Головной офис биржи находится в Шанхае, зарегистрирована компания в Эстонии. Объем вложений в разработку платформы составил 24 млн долларов. Среди инвесторов – директор и создатель биржи Kwun Phite Lock, а также крупный китайский хедж-фонд, название которого на данный момент не разглашается. В команде проекта технический директор, который ранее участвовал в разработке платформы для шанхайской фьючерсной биржи.

Основные расходы пришлись на собственные серверы, разработку ПО для посекундного обновления графиков, новые продукты, повышенную волатильность за счет 500-кратного кредитного плеча, предоставляемого биржей. На сегодняшний день, такое плечо одно из самых высоких в мире.

На данный момент в Азии порядка 100 тыс. пользователей биржи BXB. Ежедневно на бирже торгуют порядка 35 тыс. человек.

Беларусь выбрана как одна из точек входа не случайно – в стране уже в 2017 году легализована криптовалюта и майнинг – в ПВТ установлены операционные правила криптовалютного рынка. По данным BXB Exchange, Беларусь входит в десятку стран с самыми дешевыми энергоресурсами для майнинга, также в стране насчитывается порядка 1,5 млн активных биржевых трейдеров и трейдеров криптовалют.

В планах компании – получить не менее 200 тыс. пользователей в Восточноевропейском регионе в ближайший год. За два года компания планирует достигнуть оборотов торгов крупнейших мировых криптовалютных бирж — 33-38 млрд долларов в месяц.

«Выходившие последние два года на рынок биржи отличались только дизайном, основные вложения игроки рынка делали в дружелюбный интерфейс и рекламу. Мы вышли с противоположной стратегией – предложили продукт для тех, кто никогда не торговал на бирже под названием Tap Trading, — рассказал генеральный директор компании BXB Exchange Kwun Phite Lock. — Вместо свечей и сложных ордеров у пользователя всего две кнопки – «купить» и «продать» — они заменяют все сложные операции на рынке. Торговая сессия (раунд) длится всего 5 минут. Это больше напоминает увлекательную игру, но это настоящие торги – с плечом х500».