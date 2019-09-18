Министр экономики объяснил, почему скрывают содержание переговоров с РФ

Дмитрий Крутой уверяет: документы, над которыми работают в правительстве, не создают угроз для независимости Беларуси.

Депутат Палаты представителей Елена Анисим, которой прочат попадание и в новый состав парламента, опубликовала в Фейсбуке письмо министра экономики Дмитрий Крутого.

Депутат получила от него ответ после того, как обратилась к премьер-министру Сергею Румасу с предложением открыто опубликовать все документы, которые он подписал с главой российского правительства Дмитрием Медведевым 6 сентября насчет дальнейших действий по углубленной интеграции двух стран.

Дмитрий Крутой объяснил в письме, написанном на белорусском языке, почему этого не делают.

«Публикация проекта Программы в отсутствии пакета дорожных карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций»

Закончил министр письмо заверениями: «Документы, над которыми мы работаем, не содержат никакого политического компонента и не создают угроз Закончил министр письмо заверениями: «Документы, над которыми мы работаем, не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для суверенитета и независимости нашей Родины».для суверенитета и независимости нашей Родины».

Любопытно, что, несмотря на убеждения правительства, на деле происходит наоборот. Часть общества давно возмущена тем, что переговоры о будущем страны проходят за закрытыми дверьми и без учета мнения граждан. А молчание по поводу содержания переговоров порождает многочисленные инсинуации, как в белорусских, так и российских СМИ. Буквально на днях, с подачи газеты «Коммерсантъ» стали говорить о создании «конфедерации» Беларуси и России.

Вместо того, чтобы опровергнуть домыслы путем раскрытия содержания документов, белорусские власти продолжают хранить молчание.

Тем временем продолжают поступать сообщения, которые нагоняют тумана и порождают новые домыслы. К примеру, в среду стало известно, что Минфин Беларуси начал работу над единым Налоговым кодексом с Россией.

То, что вместо Сергея Румаса депутату ответил Дмитрий Крутой, неслучайно. Министр экономики возглавляет с белорусской стороны рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которая работает с конца прошлого года. Планируется, что рабочая группа представит документы на подпись Александру Лукашенко и Владимиру Путину к 8 декабря – 20-летию Союзного государства.