В рейтинге въездной миграции в Беларусь граждане Украины впервые переместились со второго места на третье. Они уступили свою позицию гражданам Туркменистана.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в издаваемом Белстатом «Демографическом ежегоднике Республики Беларусь, 2019». Собственно, миграционные потоки изменились в 2018 году.

Традиционно наибольшее количество мигрантов прибывает в Беларусь из России. Не стал исключением и минувший год. В 2018-м на ПМЖ в нашу страну переехали 7040 россиян.

На втором месте в белорусском миграционном въездном рейтинге обычно находились украинцы. В 2015 году их количество превысило 10,5 тыс. человек, благодаря чему они сумели занять в данном списке лидирующую позицию. Однако, как говорится, не в этот раз.

Вторая строчка миграционного рейтинга досталась жителям Туркменистана. В 2018 году из этой страны в Беларусь переехал 4001 человек. Очевидно, речь идет преимущественно о туркменских студентах — самой большой группе иностранных студентов в нашей стране. По данным Белстата, в прошлом году в отечественных вузах училось 7,7 тыс. граждан Туркменистана. Для сравнения: к нам переехали 3404 мигранта из Украины.

На четвертом месте — решившие остаться в нашей стране гости из Китая. Если в 2012 году таковых было всего 79 человек, то в 2018-м — уже 1696.

На пятой позиции — жители Казахстана. В минувшем году в Беларусь мигрировали 877 выходцев из этой страны.

Если желание переехать к нам граждан постсоветских государств и Поднебесной понятно, то дальнейшие пертурбации в рейтинге объяснить трудно. Поэтому просто публикуем топ-10 въездной миграции в Беларусь (по численности мигрантов):

Россия — 7040

Туркменистан — 4001

Украина — 3404

Китай — 1696

Казахстан — 877

Иран — 571

США — 504

Азербайджан — 433

Грузия — 360

Таджикистан — 360

Что касается выездного рейтинга, то в данном случае особых изменений не произошло, тем более что он во многом коррелируется с въездным. На первом месте в качестве страны белорусской эмиграции по-прежнему находится Россия. В 2018 году туда уехали 6732 наших соотечественника.

На второй строчке осталась Украина. В эту страну отправились 1411 белорусов. На третьей позиции — Турк­менистан. Туда переехали 1118 человек. Судя по всему, это выпускники белорусских вузов.

Четвертое место заняла Польша. В западную страну-соседку отправились 765 человек. На пятом месте — Израиль. В это государство переехал 761 гражданин Беларуси.

Топ-10 выездной миграции в Беларусь (по численности мигрантов) выглядит так:

Россия — 6732

Украина — 1411

Туркменистан — 1118

Польша — 765

Израиль — 761

Германия — 702

США — 432

Китай — 344

Литва — 338

Иран — 211