Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №72 от 2 сентября внесло изменения в перечни товаров, которые подлежат включению в ассортиментные перечни торговых объектов. Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

В соответствии с ним в перечни включены мешки (пакеты) из бумаги, а также одноразовая посуда, столовые приборы из бумаги. Магазины должны будут иметь в своем ассортименте от одного до четырех наименований данных товаров, в зависимости от размера торгового объекта.

Одновременно МАРТ снизил требование по ассортименту полиэтиленовых пакетов и одноразовой посуды. Теперь в ассортиментные перечни магазинов должны включаться 1-3 наименования таких товаров, ранее — до шести.

В Беларуси предпринимаются меры для сокращения использования пластиковой упаковки и одноразовой посуды. Ее намерена заменять стеклянной и бумажной.