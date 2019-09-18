Жительницу Гродно, которая избивала своего маленького сына, приговорили к 7 годам колонии общего режима. В настоящее время приговор суда Октябрьского района г. Гродно в законную силу еще не вступил, поэтому его еще можно обжаловать и опротестовать.

В гродненском суде рассказали, что 20-летняя женщина родила сына еще в феврале этого года. А когда ребенку было 2-3 месяца, мать начала систематически его бить. Суд признал подозреваемую виновной в нанесении тяжких телесных повреждений малолетнему, находившемуся в беспомощном состоянии.

Как сообщается, на основании закона об амнистии назначенный ей срок (семь лет колонии) уменьшили на один год.