До 43 миллионов рублей будет выделено из республиканского бюджета на предоставление кредитов областным бюджетам для завершения строительства и реконструкции в 2019 году молочно-товарных ферм.

Соответствующий Указ официально опубликован сегодня, 18 сентября, пишет «Ежедневник».

Областные бюджеты получат кредиты, затем облисполкомы предоставят бюджетные займы перерабатывающим предприятиям, чтобы они профинансировали завершение строительства МТФ. Брестской области выделяется до 8,1 миллиона рублей, Витебской — 12,5 миллиона, Гродненской — 5,226 миллиона, Минской — 6,748 миллиона, Могилевской — 10,493 миллиона.

Условия предоставления бюджетных кредитов и займов для организаций одинаковы: 3 процента годовых за пользование, начало погашения с 1 января 2021 года, окончание — 31 декабря 2023 или 2025 года в зависимости от организации.