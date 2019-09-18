Учительницу гомельской школы №15 Людмилу Четверткову восстановили на работе. Ранее женщину уволили после скандального случая с учеником, которому она угрожала.

Восстановление учительницы произошло благодаря вмешательству главы государства. Об этом в беседе с Еврорадио сообщил начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин.

Как сообщалось ранее, на одном из уроков в четвёртом классе женщина трясла партой над головой ученика и кричала: «Я пойду в тюрьму, а тебе п…ц!»

Вечером 13 сентября в школе состоялось родительское собрание, на котором учительница извинилась за своё поведение, но её всё равно уволили.

Позже появились сведения, что учительница вела урок не в своём классе, а заменяла коллегу. Сообщалось, будто ученик пытался подставить ей подножку, когда она несла парту, и после этого педагог начала кричать на мальчика.

Инцидент с учительницей вызвал большой резонанс в соцсетях и разделил общество. Некоторые отстаивали школьника, другие заявляли, что учительница стала жертвой травли.