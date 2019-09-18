В чем опасность почти секретных документов об углублении интеграции и есть ли пути к отступлению, выясняем у эксперта.

Белорусы активно подписывают петицию за денонсацию соглашения о создании Союзного государства, созданную гражданской кампанией «Вперед, Беларусь!». Ее подписало больше 10 тысяч человек, причем около 1,5 тысяч сделали это за сутки после публикации в российском издании «Коммерсантъ» деталей проекта программы экономической интеграции Беларуси и России.

Рискует ли Беларусь потерять контроль над своей экономикой?

Резкий рост подписывающихся под петицией, созданной 25 марта 2019 года из-за опасений, вызванных неожиданной реанимацией договора о создании Союзного государства и работы над «углубленной интеграцией», руководитель гражданской кампании «Вперед, Беларусь!» Денис Тихоненко связывает с публикацией «Коммерсанта», где сделан вывод, что договор об углублении интеграции двух стран приведет к поглощению Россией белорусской экономики.

Подписавшиеся опасаются, что Беларусь фактически станет субъектом Российской Федерации.

− Внешняя политика, которую проводит сегодня Российская Федерация, не дает мне лично и многим подписавшимся уверенности в том, что это будет чисто экономический проект. Обертка очень красивая, но надо посмотреть, что внутри, не представляет ли это опасности для нашей страны, − говорит руководитель «Вперед, Беларусь!».

Директор Института политических исследований «Палітычныя сфера» Андрей Казакевич предполагает, что противники Союзного государства стали более активными, потому что общие разговоры об углублении интеграции трансформировались в более конкретные планы. В отличие от речей политиков публикация предполагаемого содержания проекта экономической интеграции всполошила людей, которые не хотят изменений, увеличивающих риск ограничения суверенитета страны.

− Если эта программа будет реализована, то Беларусь потеряет определенную часть суверенитета. Это не может не вызывать беспокойство. Тем более, никто не знает, какие дополнительные механизмы в данном отношении могут быть приняты, − объясняет политолог.

Ни Минск, ни Москва не поделились с общественностью содержанием проекта программы углубления интеграции, который премьер-министры стран парафировали 6 сентября. Людям остается верить прессе, ссылающейся на проект документа, или догадываться, в каких экономических направлениях страны планируют сближаться. Российская пресса сообщила о введении единого Налогового кодекса, об унификации энергетической, промышленной и таможенной политики, о согласовании политики рынка труда и социальной защиты. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт пояснила, что страны идут на «экономически целесообразные» шаги, не создавая совместных органов. Однако она не опровергла, что проект программы содержит названные российскими журналистами пункты.

− Например, создание единой таможенной службы фактически означает, что Беларусь теряет контроль над собственными границами. Если мы говорим, что у нас будет единая налоговая политика, это значит, что Беларусь теряет возможность определять эту самую налоговую политику самостоятельно. А это влияет и на бюджетную политику, − объясняет Андрей Казакевич.

Реализация названных положений, за исключением отмены роуминга, будет иметь серьезные последствия для Беларуси и может привести к потере значительной части контроля над отечественной экономикой и политикой, считает эксперт.

− Это очень серьезно, учитывая, что отношения Беларуси и России ассиметричные. То есть не будет такого, что стороны встретились и договорились о таких-то ставках, скорее всего, всегда будет предлагать Россия, и она же будет продавливать свои решения, имея много возможностей это сделать, − добавляет директор Института политических исследований «Палітычныя сфера».

Минску выгодней продолжать кормить Москву «завтраками»?

С нынешним руководством страны и при имеющейся внешнеполитической ситуации денонсировать договор о создании Союзного государства или повернуть вспять «углубление» интеграции с Россией практически невозможно, считает Андрей Казакевич.

− Сейчас Россия будет это рассматривать как негативный для себя сценарий и продавливать всеми средствами сохранение договора, − считает эксперт.

Шансы вырастут, если изменится ситуация в самой России, вследствие чего станут другими ее внешнеполитические приоритеты. А до тех пор они будут оставаться такими, как сейчас, – это усиление влияния и создание зоны контроля на постсоветском пространстве и, что называется, воссоздание империи, считает директор «Палітычнай сферы».

− Но это не значит, что белорусы не могут сопротивляться или хотя бы саботировать договор. Кстати, так во многом и происходило длительное время. В последние годы мы видим, что белорусы саботируют договор, а Россия пытается его продвинуть, − говорит эксперт.

Андрей Казакевич считает, что Минску выгодней затягивать процесс и не принимать новые обязательства и условия интеграции, которые будут иметь долгосрочные и, вероятно, негативные последствия.