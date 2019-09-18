Дортмундская «Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов — 0:0. На 57-й минуте голкипер испанской команды Марк-Андре тер Стеген парировал удар с 11-метровой отметки в исполнении Марко Ройса.

БОРУССИЯ Д — БАРСЕЛОНА — 0:0

ДОРТМУНД. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Судья — Хацеган (Румыния).

БОРУССИЯ Д: Бюрки — Хакими, Аканджи, Хуммельс, Рафаэл Геррейро, Санчо, Вицель, Дилэйни, Ройс (к), Азар (Брандт, 73), Пако Алькасер (Брун Ларсен, 87).

БАРСЕЛОНА: тер Стеген — Семеду, Лангле, Пике, Хорди Альба (Серхи Роберто, 40), Артур, Бускетс (к) (Ракитич, 60), де Йонг, Фати (Месси, 59), Суарес, Гризманн.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Дилэйни (15), Азар (47), Пике (50), Семеду (55). Ракитич (70).

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ: Ройс (57, Боруссия Д).

Группа «F»: Славия — 1 очко (1 игра), Интер — 1 (1), Барселона — 1 (1), Боруссия Д — 1 (1).