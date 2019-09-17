Утром 17 сентября в Витебске нашли мину.
Сегодня утром в Витебске дворник обнаружил минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
На место ЧП выехали наряды милиции, сотрудники МЧС, саперно-пиротехническая группа в/ч 5524 и медработники.
В целях обеспечения безопасности были эвакуированы жильцы двух подъездов жилого дома, рядом с которым нашли снаряд. Прилегающая территория была оцеплена.
Минометную мину 81 мм в результате вывезли на полигон и уничтожили. О пострадавших не сообщается.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как минометная мина попала в жилую зону.