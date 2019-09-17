Панда по имени Бин Дуньдунь стала официальным талисманом зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Об этом в Twitter сообщили организаторы соревнований.

Представители оргкомитета написали, что панда «в костюме из льда, с сердцем из золота и любовью ко всем видам спорта готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром».

Официальным символом Паралимпийских игр стал человечек в форме китайского фонарика. Талисман по имени Сюэ Жунжун уже согрел сердца людей, отмечают организаторы.

Зимняя Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.