В Китае археологи обнаружили 1000-летнюю гробницу царей, украшенную фресками. После вскрытия исторического раритета, расположенного в уезде Кайлу, они изучили множество ценных артефактов.

Кроме изделий из драгоценных металлов и стекла здесь были замечены предметы, которые использовались для погребения. Также ученых заинтересовал камень, где были крупные куски гранита. Мастера могли привезти его сюда из другой части страны, но сама гробница была построена в эпоху правления династии Ляо.

Пока специалисты не могут сказать, кто был похоронен в этом месте, решив продолжить исследования. Раньше археологи находили на территории комплекс захоронений с останками царских особ. В 902 году здесь был город – государство Ляо Чао, возведенный по приказу кагана северных кочевых племен.