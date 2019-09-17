В Калинковичах мужчина вынес из чужого дома рюкзак с более чем 21 тыс. долларов.

О краже стало известно 26 августа около 2:00. Неработающий 34-летний житель Калинковичей накануне встречался с друзьями в своем доме. После их ухода двери не закрыл, а позже заметил, что сумка жены, которая лежала на полке возле дверей, пропала. Правда, вскоре ее нашли недалеко от входа в дом, но уже без золотого кольца.

После этого мужчина немедленно пошел в комнату, где в укромном месте хранил рюкзак с крупной суммой денег. Но там его не оказалось. Приехавшим правоохранителям хозяин дома сообщил, что в рюкзаке было 5 тыс. долларов, 25 тыс. белорусских и 300 тыс. российских рублей. В эквиваленте — больше 21 тыс. долларов.

Оперативники управления уголовного розыска УВД с коллегами из РОВД провели большой объем работы по установлению личности преступника. Их подозрение пало на мужчину, который был судим за кражу и только в прошлом году освободился, но прямых доказательств его причастности к хищению не было.

Задержали подозреваемого в Гомеле 15 сентября, когда он зашел в отделение банка. На выходе его уже ждали сотрудники милиции. В рюкзаке обнаружили шесть тысяч долларов и около двух тысяч белорусских рублей. У мужчины не оставалось выбора, как сознаться в совершении кражи.

Часть похищенного у злоумышленника изъяли, остальное он успел потратить на дорогой алкоголь и продукты, а также на цветы девушкам.