14 сентября в Бобруйске по подозрению в убийстве собственного отца задержали его сына, сообщает корреспондент NewsBel.by.

В Бобруйском межрайонном отделе Следственного комитета проинформировали, что сообщение о смерти 70-летнего пенсионера поступило в минувшую субботу от диспетчера Скорой помощи.

По словам 47-летнего сына, пожилой мужчина упал сам и получил смертельные травмы. Однако, был установлен криминальный характер смерти.

По подозрению в убийстве задержали сына погибшего, который во время допроса сознался, что жестоко избил пожилого отца. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.