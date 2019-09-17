В Академии управления при президенте внесены корректировки в организацию учебного процесса.

Белорусский лидер подписал указ № 343 «О деятельности Академии управления при президенте Республики Беларусь». Документ будет комплексно регулировать деятельность учреждения образования как ведущего в области подготовки руководящих кадров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме этого, утверждается Устав академии и актуализированы ее задачи и функции. Усовершенствована система отбора для обучения в академии.

Для повышения интереса молодежи к учебе в академии были увеличены размеры стипендий. Наиболее способных студентов планируется использовать в системе государственных органов.

В академии будут стремиться к подготовке высококвалифицированных, образованных и идеологически грамотных руководителей.