В минском выставочном зале «Libra» (проспект Независимости, 37) впервые в Беларуси покажут произведения уличного художника Бэнкси. Выставка откроется 20 сентября в 14:00, сообщают организаторы.

Картины будут в Минске до воскресенья 22 сентября. Их уберут в 20:00.

В комментарии belsat.eu организаторы сообщили, что в Минске будут выставлены такие работы, как «Love rat», «Gangsta rat», «Turf war», «Morons», «No more games». Подлинность работ подтверждают сертификаты.

Бэнкси называют самым таинственным андеграундным художником. Он известен также как политический активист и режиссер. При этом никто не знает его настоящего имени и не видел, как он рисует.