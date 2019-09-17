На минувшей неделе силовики пришли с проверками на несколько заводов, которые производят алкогольную продукцию. В итоге было задержано несколько топ-менеджеров. Информацию не обо всех из них нам удалось подтвердить.

Известно, что был задержан директор ОАО «Чистый исток 1872» Дмитрий Несмирный. Данную информацию TUT.BY подтвердили два информированных источника. На самом заводе лишь сказали, что директор отсутствует на рабочем месте с середины прошлой недели. Назвать его местонахождение не смогли. Собеседники не знают, что инкриминируется Несмирному. В пресс-службе КГБ отказались комментировать информацию о задержании директора спиртзавода.

«Чистый исток 1872» — этого новое название Чашникского завода пищевых продуктов (в просторечии — Чашникский спиртзавод). В декабре 2016 года это коммунальное предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество «Чистый исток 1872». Наряду с государством акционером нового общества стал Минский завод виноградных вин. МЗВВ, который подконтролен владельцам «Евроторга», обязался вложить несколько миллионов долларов инвестиций и вдохнуть новую жизнь спиртзаводу в Чашниках.

Возникли вопросы со стороны правоохранительных органов и к главному инженеру управляющей компании «Минск Кристалл Групп» Александру Жарину.

Ранее о задержании Жарина сообщили блогер NEXTA и ряд интернет-ресурсов. По словам их источников, топ-менеджеру якобы инкриминируется получение взятки в размере трех тысяч долларов.

В приемной руководителя «Минск Кристалл Групп» сказали, что не располагают информацией о задержании главного инженера. Другие его коллеги уверяют, что он на рабочем месте, однако там его корреспонденту TUT.BY в течение двух дней не удалось застать.

Александр Жарин входит в комиссию «Минск-Кристалла» по противодействию коррупции. Он также возглавлял конкурсную комиссию по проведению закупок оборудования, свидетельствует отчетность компании.

Топ-менеджер в 2001 году окончил Могилевский технологический институт. Главным инженером управляющей компании «Минск Кристалл Групп» был назначен в 2015 году, сообщается в профайле Александра Жарина в соцсетях.

В СК и МВД не располагают информацией о задержании Жарина. В КГБ отказались от комментариев.