Пошел на рынок, а машина сама поехала. В Орше утонула легковушка

15 сентября в центре Орши в реку съехал легковой автомобиль «Peugeot», доставать утопленника пришлось спасателям.

Сообщение об утонувшей легковушке с просьбой о помощи оршанские спасатели получили в 11:15. Как оказалось водитель оставил свое авто в Музейном переулке, а сам отправился на рынок.

В отсутствие хозяина легковушка самопроизвольно съехала в реку Оршица. Люди при этом происшествии не пострадали.

Спасатели при помощи лебедки пожарной автоцистерны АЦ 10-40 вытянули легковой автомобиль из реки. Утечки топлива из легковушки не произошло, сообщается пресс-службой МЧС.