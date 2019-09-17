Это часть более общей установки по устранению раздражителей граждан по непринципиальным для властей вопросам, считают эксперты.

Назначенный три месяца назад на пост главы МВД Беларуси Юрий Караев выступил с рядом заявлений, которые демонстрируют желание внести позитивные изменения в работу ведомства. Например, обозначено намерение объективно реагировать на негативную информацию о деятельности белорусской милиции в СМИ, в том числе и таких, которые относятся к оппозиционным, а также на критические комментарии в Интернете в отношении работы ведомства и обращений граждан.

Озвучено требование ориентироваться на борьбу с преступлениями, представляющими реальную опасность для общества и государства. МВД Беларуси приступило к формированию гибкой системы оценки результатов работы правоохранителей взамен принятой в настоящее время оценки по числовым показателям без учета сложности/тяжести преступления.

Впервые за долгое время руководитель МВД публично признал неправомерность действий своих сотрудников в отношении гражданина (дело Дмитрия Середы): присужденную судом компенсацию материального вреда Юрий Караев назвал обоснованной и справедливой.

По мнению экспертов «Беларусь в фокусе», частично причинами демонстрации министром внутренних дел намерения устранить основные раздражители внутри ведомства «стали негативная динамика реального, а не официально оглашаемого уровня доверия со стороны граждан к милиции и проблемы внутри самого правоохранительного ведомства».

«Милиция является самым близким к рядовому гражданину силовым ведомством страны. И авторитет государственной власти отчасти зависит от общественной оценки деятельности МВД. В этой связи определенные позитивные шаги ведомства по изменению своего имиджа следует рассматривать как часть более широкой политики белорусских властей по устранению основных раздражителей для общественности в различных областях», — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».

При этом вывод экспертов таков: рассчитывать на либерализацию практики применения сил МВД в случаях, когда затрагивается существующая в Беларуси политическая система, пока оснований нет.