МЧС бросило авиацию на борьбу с новым пожаром в Столинском районе

В Столинском районе на Ольманских болотах случился новый крупный пожар. Задымление было зафиксировано вчера в 12:37 в десяти километрах от деревни Ольманы в районе урочища Копище. Территория находится в управлении Рубельского лесничества «Полесского лесхоза».

Разведка показала, что горит трава и кустарник на болотах. На ликвидацию возгорания была брошена авиация МЧС. Вертолеты Ми-8 и Ми-26 МЧС двенадцать раз сбросили воду на очаг возгорания. Тушение пожара осложняется труднодоступностью местности.

Огонь уже прошел 75 га. Ликвидация пожара продолжается, ведется мониторинг ситуации, сообщает МЧС.

Это уже второй крупный пожар в Столинском районе за последнее время. Только в пятницу МЧС и сотрудники Полесского лесхоза закончили ликвидацию пожара в районе деревни Старина. Там огонь прошел 90 га.

Надо отметить, что на юге Беларуси сохраняется высокий уровень пожароопасности. Красная угроза объявлена для Гомельской области. Посещение лесов запрещено в 29 районах страны, в том числе Столинском.