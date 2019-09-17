Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области, сообщает «МИР 24». Они сразу сели в черный автомобиль Mercedes и уехали.

Ранее сообщалось, что Кокорина приехали встречать его жена Дарья Валитова и отчим Кирилл Логинов на черной иномарке.

В начале сентября суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении для братьев Кирилла и Александра Кокориных, а также Мамаева.

Мамаев, братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий в мае этого года были приговорены к колонии за две драки в центре Москвы. Мамаев получил один год и пять месяцев заключения, остальные фигуранты дела – по полтора года.

В октябре прошлого года Кокорин и Мамаев с друзьями отправились в Москву отмечать 10-летие дружбы. Начали праздновать футболисты в одном из столичных клубов, когда компания закончила и вышла на улицу, там произошел конфликт с водителем одной из телеведущих. После драки пьяная компания продолжила вечеринку в кафе, куда через какое-то время зашел чиновник Денис Пак. Там после словесной перепалки Пак получил от Кокорина стулом по голове.