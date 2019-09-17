Как внутри будет выглядеть третья линия минского метро

Пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб предоставил газете «Транспортная безопасность» изображения того, как внутри будет выглядеть строящаяся теперь третьей линия.

Ее особенностью станет установка на станциях по краям платформ прозрачного ограждения, что исключит возможность попадания пассажиров на рельсы в результате несчастных случаев. Подобная технология давно используется во многих странах Западной Европы.

Планируется, что по третьей линии будут передвигаться новые поезда «Штадлер». Один из них с лета проходит тестирование на ветке, ведущей до «Каменной Горки».

Третья линия соединит Курасовщину и Зеленый луг. Первые станции, расположенные в центре столицы, планируют открыть в середине следующего года.