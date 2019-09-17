Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение проект указа президента, который обязывает госпредприятия и госорганизации закупать аудиторские услуги исключительно через конкурсные процедуры независимо от стоимости заказа.

Как сказано в документе, закупки аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за счет собственных средств республиканскими унитарными предприятиями, государственными органами, государственными объединениями, иными юридическими лицами (за исключением банков, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», небанковских кредитно-финансовых организаций), имущество которых находится в республиканской собственности, хозяйственными обществами, более 25% акций (долей в уставных фондах) которых принадлежит Республике Беларусь или организациям, имущество которых находится в республиканской собственности, осуществляются с применением конкурсов (независимо от стоимости таких услуг).

Проектом указа определено, что заказчики помимо цены предложения обязаны в конкурсных документах предусматривать и другие критерии оценки и сравнения предложений участников. При этом на ряд требований к участникам процедуры закупки предполагается установить прямые запреты.

Так нельзя будет устанавливать минимальную сумму страхования ответственности аудитора за причинение вреда в связи с осуществлением профессиональной деятельности. Хотя само обязательное страхование останется.

Нельзя будет также требовать вхождения аудиторской организации в различные международные организации или, например, чтобы она состояла в каких-то рейтингах «за исключением случаев, когда эти требования являются документально подтвержденными требованиями пользователей бухгалтерской и (или) финансовой отчетности».

Также будет запрещено требовать наличие в штате аудиторской компании определенного количества аудиторов, как и того, чтобы они имели специальную подготовку в области Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой отчетности.

При этом госорганизациям и госпредприятиям запретят заключать договора оказания аудиторских услуг с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, не включенными в реестр аудиторов, аудиторов -индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций, а также в случае наличия согласно законодательству об аудиторской деятельности, обоснованной угрозы несоблюдения принципа независимости.

Проект указа президента предполагает введение и других новшеств в порядок оказания аудиторских услуг государственным организациям. Общественное обсуждение документа начато 16 сентября и продлится вплоть до 26 сентября. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь. Министерство финансов предлагает всем заинтересованным лицам высылать свои предложения и замечания по адресу audit@minfin.gov.by.