Голландский музей 5 лет изучал, как писал картины Марк Шагал

Городской музей Амстердама объявил о завершении большого проекта по изучению материалов и техники, которые Марк Шагал использовал при написании своих картин.

Как говорится в пресс-релизе, исследование продолжалось в течение 5 лет. Были проанализированы 9 полотен белорусского художника из коллекции музея, охватывающие период в 35 лет его творчества. Это первый проект по столь подробному изучению группы картин Шагала в их взаимосвязи между собой.

«Результаты имеют значительную ценность для историков искусства и музейных хранителей во всем мире. Они проливают новый свет на структуру его работ, средства, которые он применял, повторное использование полотен, изменения в композиции, технику рисования и использование красок», — поясняют в музее.

Полный отчет о результатах проекта будет опубликован позднее в немецком научном журнале. Пока же исследователи рассказали о самых интересных находках.

Так, под картиной «Синагога в Цфате, Израиль» обнаружен рисунок с совершенно другим сюжетом, который сильно напоминает портрет дочери мастера «Ида у окна».

В картине же «Скрипач», нарисованной на скатерти, Шагал предположительно использовал рисунок ткани как разлинеенную сетку для размещения домов. Скатерть типична для ткавшихся на родине художника – в Витебске. Под слоем мазков нашли набросок маленькой фигурки в штанах с полосатым узором, поднявшей руки к дереву. Она не была реализована в краске.

На картине «Любовная идиллия» зеленый цвет из-за химических изменений был ранее намного более светлым, чем он воспринимается сейчас. И это открытие становится еще важнее в свете того, что художник, как выяснило исследование, использовал минимум восемь одинаковых пигментов на протяжении всей карьеры.