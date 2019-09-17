Литва отрицательно относится к новым соглашениями Беларуси и России о более тесной интеграции двух государств. Об этом заявил во вторник литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По мнению главы МИД страны, новые соглашения означают, что «Россия де-юре и де-факто приближается (к границам Литвы — ИФ), со всеми последствиями этого. «Вряд ли мы можем считать это положительным», — пояснил министр.

По словам Линкявичюса, Литва не раз подчеркивала, что Беларусь «очень сильно интегрирована с Россией» и это ярко иллюстрируют общие системы обороны этих стран, совместная работа служб безопасности. Он добавил, что по этой причине Вильнюс и далее будет придерживаться «принципа селективного сотрудничества» с Беларусью.

Министр сказал, что пока «вряд ли было бы справедливо делать выводы» из публикуемой в российских СМИ информации о соглашениях по объединению с 2022 года таможенных, торговых систем и финансовых правил, энергетического рынка.

«На самом деле, я согласен с некоторыми политологами, которые утверждают, что никто не может отрицать, что есть какие-то секретные протоколы в соглашении», — сказал Линкявичюс, выразив надежду на то, что больше официальной информации поступит в конце 2019 года. Он отметил, что «изменения, если и произойдут, то вряд ли по инициативе белорусских властей».

В понедельник, 16 сентября, газета «Коммерсантъ» опубликовала проект программы интеграции Беларуси и России, который 6 сентября парафировали премьер-министры Сергей Румас и Дмитрий Медведев. По мнению «Ъ», эта степень интеграции выше, чем в Евросоюзе, и «фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства».

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла утверждения российского издания о планах создания конфедерации.