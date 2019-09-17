Новый фильм Джеймса Франко Zeroville покажут в Минске на белорусском языке под названием «Нулявуд», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» организаторы.

Премьера состоится 19 сентября в кинотеатрах VOKA CINEMA и Silver Screen.

В озвучке «Нулявуда» приняли участие известные актеры – Олег Гарбуз, Кристина Дробыш, Андрей Милюхин, Татьяна Ружавская, а также музыканты Александр Помидоров, Бенька, Илья Черепко, Дядя Ваня. Впервые белорусский перевод с языка оригинала можно будет услышать в принципиально новом объемном формате 5.1.

Главный герой по прозвищу Пастор – аутичный выпускник духовной семинарии – по образованию должен был стать архитектором церквей, но решает посвятить свою жизнь кино. Обрив голову и сделав на ней тату героев культовой мелодрамы «Место под солнцем», он прибывает в Голливуд в 1969 году. В это время там царят секс, наркотики и панк-рок. Полиция расследует убийство жены Романа Полански сектой Чарльза Мэнсона, легендарные и казавшиеся несокрушимыми киностудии терпят крах, а на арену выходят новые режиссеры, готовые нарушать любые правила: Фрэнсис Форд Коппола, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе и Джордж Лукас. Пастор устраивается работать декоратором, затем обучается монтажу и зарабатывает себе репутацию профессионала, признание и даже получает награду в Венеции….

Кстати, съемки эпизода награждения проходили на реальной церемонии Венецианского кинофестиваля в 2013 году: его бывший директор Альберто Барбера объявил перед публикой, что вручает награду некому мистеру Джерому. А сам Джеймс Франко в образе своего персонажа прошелся по красной дорожке.

Фильм был готов еще в 2014 году, но из-за проблем компании-прокатчика его премьера затянулась. За это время Джеймс Франко даже успел выпустить свою следующую картину «Горе-творец» и получить за нее номинацию на «Оскар», а также «Золотой глобус» за актерскую работу в этом фильме.